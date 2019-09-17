mondaystudio

Здравствуйте!Собственно есть интернет-магазин на Битрикс, есть модуль https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/webprostor.import/#tab-rating-linkПри запуске импорта доходит до цены и обрубается. Нужно решить эту проблему.Пишем стоимость и сроки
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужно написать/скорректировать тексты для интернет-магазина.Файл во вложении, пишем стоимость и срокиИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте!Есть сайт на Webasyst Shop-Script http://krim2.createtemplate.site , нужно сделать:-вывести правильно банеры на главной (чтобы через админку менялись)-после добавления в корзину должно меняться значение в шапке (без перезагрузки)-в категории фильтр выводить параметры которые настроены для показа ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте!Есть csv с папкой фоток, нужно импортнуть товары средствами цмс Webasyst Shop-Script или напрямую в БД.Вот таблица с товаром https://cloud.mail.ru/public/s2Xz/2QeqJXHye Товары должны импортнуться как здесь https://vdgu.ru/catalog/sg/kommunalnye/285.htmlПишем стоимость и срокиБазы данных1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте!Нужен спец по webasyst shop-script для внедрения функционала по 2м проектам.Например сделать окно спасибо после оформления заказа, вывести избранное (плагин куплен), сделать стр. с формами (верстка уже есть), настроить ограничения группе пользователей,.Пишем свои расценки и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте!Есть верстка интернет-магазина. Нужно натянуть на вебасист.Что натягивать http://aelor-code.ru/projects/gazservice/catalog.html Пишем сроки и ценуHTML-верстка7 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте!Нужна верстка, почти пиксельперфект, нужно обращать внимание на отступы/межстрочный/межбуквенный интервал и пр. Верстка должна быть валидной, адекватно отображаться в последних версиях популярных брааузеровВерстка делается для дальнейшей натяжки поэтому:-всплывашки фенсибоксом должны быть-пагинация, показать еще - просто ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте!Требуется качественная адаптивная верстка, не пиксельперфект, но на 96% приблжиена к нему хотя бы.Верстка делается для дальнейшей натяжки поэтому:-всплывашки фенсибоксом должны быть-пагинация, показать еще - просто ссылки-все функциональные UI должны быть заскриптованыПример верстки, как должно ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт на webasyst, нужно настроить выгрузку товаров на озон и гудс.Пишем стоимость и срокиВсе уточняющий вопросы можем уточнить здесь/по фотсапу/в скайпеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
По названию товара с сайта http://plitok.ru (если нужно можем выгрузить csv) спарсить с сайта http://tile.expert цену в евро и единицу измерения шт/пачкиПишем стоимость и срокиВеб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно установить опенкарт Настроить купленную тему Пишем стоимость и срокиСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Собственно во вложении что нужно отрисовать, на выходе csv и eps Пишем стоимость и срокиИконки и Пиксель-арт26 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте!Нужен сайт на битрикс, верстка готова.На скриншотах весь функционал виден.http://mondaystudio.ru/123/main_var2-3.jpg главная http://mondaystudio.ru/123/catalog1_var1.jpg страница категории, превью товара при наведенииhttp://mondaystudio.ru/123/catalog1_var1-1.jpg страница категории, активная ссылка хочу быстрееhttp://mondaystudio.ru/123/catalog2_var1.jpg страница категории2, превью товара при наведенииhttp://mondaystudio.ru/123/catalog2_var1_1.jpg страница категории2, активная ссылка хочу быстрееhttp://mondaystudio.ru/123/catalog1_var1_a1.jpg стилистика выпадающих меню, кнопок при неведении, ссылок при ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Есть магазин на webasyst shop-script Требуется настроить АПИ beru и ozon https://docs.ozon.ru/partners/zagruzka-tovarov/po-api https://yandex.ru/dev/market/partner-marketplace-cd/doc/dg/concepts/range-management-docpage/ Пишем стоимость и срокиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Есть магазин на webasyst shop-scriptТребуется настроить АПИ beru и ozon https://docs.ozon.ru/partners/zagruzka-tovarov/po-api https://yandex.ru/dev/market/partner-marketplace-cd/doc/dg/concepts/range-management-docpage/ Пишем стоимость и срокиСистемное администрированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Сайт на вебасист шопскрипт http://runningriver-online.ru . 1. Нужно поправить службу доставки boxberry. С ними связывались - отписали что изменили способ интеграции. 2. Так-же посмотреть выгрузку в яндекс.маркет, выгружаются не все товары, настроено через стандартный ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Требуется верстка адаптивного сайта.Верстка должна быть валидной, не пикселперфект но близка к этому. Что верстать:http://mondaystudio.ru/123/main_var2-3.jpg главная http://mondaystudio.ru/123/catalog1_var1.jpg страница категории, превью товара при наведении http://mondaystudio.ru/123/catalog1_var1-1.jpg страница категории, активная ссылка хочу быстрее http://mondaystudio.ru/123/catalog2_var1.jpg страница ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Верстка готова, нужно натянуть и настроить битрикс. https://mondaystudio.ru/567/1.jpg главная страницаhttps://mondaystudio.ru/567/2.jpg страница категории, товар при наведенииhttps://mondaystudio.ru/567/3.jpg страница товараhttps://mondaystudio.ru/567/3-1.jpg после добавления к корзинуhttps://mondaystudio.ru/567/3-2.jpg выбор города 1https://mondaystudio.ru/567/3-3.jpg выбор города 2https://mondaystudio.ru/567/3-4.jpg выбор города 3https://mondaystudio.ru/567/3-5.jpg сообщение 18+https://mondaystudio.ru/567/3-6.jpg страница товара после того как товар уже ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте!Требуется верстка адаптивного сайта Верстка должна быть валидной, не пикселперфект но близка к этому. Что верстать:https://mondaystudio.ru/234/main_var2-11.jpg главная страница 1https://mondaystudio.ru/234/main_var2-12.jpg главная страница 2https://mondaystudio.ru/234/catalog_var2.jpg страница каталогаhttps://mondaystudio.ru/234/item_var2.jpg страница ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте!Требуется верстка адаптивного сайта, (сайт уже запущен, поведение элементов можно брать с текущего) Верстка должна быть валидной, не пикселперфект но близка к этому. Что верстать:http://mondaystudio.ru/123/main_var2-3.jpg главная http://mondaystudio.ru/123/catalog1_var1.jpg страница категории, превью товара при наведенииhttp://mondaystudio.ru/123/catalog1_var1-1.jpg страница категории, активная ссылка хочу ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад