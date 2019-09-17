mondaystudio

Андрей mondaystudio

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настроить модуль импорта xls Битрикс

    Здравствуйте!Собственно есть интернет-магазин на Битрикс, есть модуль https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/webprostor.import/#tab-rating-linkПри запуске импорта доходит до цены и обрубается. Нужно решить эту проблему.Пишем стоимость и сроки

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать правки в интернет-магазине

    Здравствуйте!Есть сайт на Webasyst Shop-Script http://krim2.createtemplate.site , нужно сделать:-вывести правильно банеры на главной (чтобы через админку менялись)-после добавления в корзину должно меняться значение в шапке (без перезагрузки)-в категории фильтр выводить параметры которые настроены для показа ...

    Webasyst
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Импортнуть товары из csv в webasys

    Здравствуйте!Есть csv с папкой фоток, нужно импортнуть товары средствами цмс Webasyst Shop-Script или напрямую в БД.Вот таблица с товаром https://cloud.mail.ru/public/s2Xz/2QeqJXHye Товары должны импортнуться как здесь https://vdgu.ru/catalog/sg/kommunalnye/285.htmlПишем стоимость и сроки

    HTMLWebasyst
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Специалист по webasyst shop-script внедрение функционала

    Здравствуйте!Нужен спец по webasyst shop-script для внедрения функционала по 2м проектам.Например сделать окно спасибо после оформления заказа, вывести избранное (плагин куплен), сделать стр. с формами (верстка уже есть), настроить ограничения группе пользователей,.Пишем свои расценки и ...

    Webasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Натянуть верстку на shop-script

    Здравствуйте!Есть верстка интернет-магазина. Нужно натянуть на вебасист.Что натягивать http://aelor-code.ru/projects/gazservice/catalog.html Пишем сроки и цену

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка сайта

    Здравствуйте!Нужна верстка,  почти пиксельперфект, нужно обращать внимание на отступы/межстрочный/межбуквенный интервал и пр. Верстка должна быть валидной, адекватно отображаться в последних версиях популярных брааузеровВерстка делается для дальнейшей натяжки поэтому:-всплывашки фенсибоксом должны быть-пагинация, показать еще - просто ...

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать верстку

    Здравствуйте!Требуется качественная адаптивная верстка, не пиксельперфект, но на 96% приблжиена к нему хотя бы.Верстка делается для дальнейшей натяжки поэтому:-всплывашки фенсибоксом должны быть-пагинация, показать еще - просто ссылки-все функциональные UI должны быть заскриптованыПример верстки, как должно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсинг товаров

    По названию товара с сайта http://plitok.ru (если нужно можем выгрузить csv) спарсить с сайта http://tile.expert  цену в евро и единицу измерения шт/пачкиПишем стоимость и сроки

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт на битрикс

    Здравствуйте!Нужен сайт на битрикс, верстка готова.На скриншотах весь функционал виден.http://mondaystudio.ru/123/main_var2-3.jpg главная http://mondaystudio.ru/123/catalog1_var1.jpg страница категории, превью товара при наведенииhttp://mondaystudio.ru/123/catalog1_var1-1.jpg страница категории, активная ссылка хочу быстрееhttp://mondaystudio.ru/123/catalog2_var1.jpg страница категории2, превью товара при наведенииhttp://mondaystudio.ru/123/catalog2_var1_1.jpg страница категории2, активная ссылка хочу быстрееhttp://mondaystudio.ru/123/catalog1_var1_a1.jpg стилистика выпадающих меню, кнопок при неведении, ссылок при ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Webasyst shop-script

    Здравствуйте! Сайт на вебасист шопскрипт http://runningriver-online.ru .  1. Нужно поправить  службу доставки boxberry. С ними связывались - отписали что изменили способ интеграции. 2. Так-же посмотреть выгрузку в яндекс.маркет, выгружаются не все товары, настроено через  стандартный ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка адаптив

    Здравствуйте! Требуется верстка адаптивного сайта.Верстка должна быть валидной, не пикселперфект но близка к этому. Что верстать:http://mondaystudio.ru/123/main_var2-3.jpg главная  http://mondaystudio.ru/123/catalog1_var1.jpg страница категории, превью товара при наведении http://mondaystudio.ru/123/catalog1_var1-1.jpg страница категории, активная ссылка хочу быстрее http://mondaystudio.ru/123/catalog2_var1.jpg страница ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт на битрикс

    Здравствуйте! Верстка готова, нужно натянуть и настроить битрикс. https://mondaystudio.ru/567/1.jpg главная страницаhttps://mondaystudio.ru/567/2.jpg страница категории, товар при наведенииhttps://mondaystudio.ru/567/3.jpg страница товараhttps://mondaystudio.ru/567/3-1.jpg после добавления к корзинуhttps://mondaystudio.ru/567/3-2.jpg выбор города 1https://mondaystudio.ru/567/3-3.jpg выбор города 2https://mondaystudio.ru/567/3-4.jpg выбор города 3https://mondaystudio.ru/567/3-5.jpg сообщение 18+https://mondaystudio.ru/567/3-6.jpg страница товара после того как товар уже ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка магазина автозапчастей

    Здравствуйте!Требуется верстка адаптивного сайта Верстка должна быть валидной, не пикселперфект но близка к этому. Что верстать:https://mondaystudio.ru/234/main_var2-11.jpg     главная страница 1https://mondaystudio.ru/234/main_var2-12.jpg     главная страница 2https://mondaystudio.ru/234/catalog_var2.jpg     страница каталогаhttps://mondaystudio.ru/234/item_var2.jpg     страница ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка магазина шин

    Здравствуйте!Требуется верстка адаптивного сайта, (сайт уже запущен, поведение элементов можно брать с текущего) Верстка должна быть валидной, не пикселперфект но близка к этому. Что верстать:http://mondaystudio.ru/123/main_var2-3.jpg главная http://mondaystudio.ru/123/catalog1_var1.jpg страница категории, превью товара при наведенииhttp://mondaystudio.ru/123/catalog1_var1-1.jpg страница категории, активная ссылка хочу ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров

habstitch
Ксения 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Сделать правки в интернет-магазине
Webasyst
Благодарю за интересный проект, надеюсь, продолжим работать в том же духе :)
Все на высшем уровне, с Ксенией работали по двум заказам, планирую работать и дальше. Рекомендую
Ответный отзыв
alexbrk77
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$280
2 балла
5 лет назад
Сделать верстку
Заказчик не оплатил ни цента за верстку, не отвечает на сообщения и звонки в скайпе. Но, постоянно заходит туда. Все макеты я скинул в сроки по проекту (до 8 марта). Но, признаюсь, что правки делал ещё около недели, т.к. заказчик хотел получить по своим "сырым" макетам в PSD почти Pixel Perfect по верстке. Я лояльно относился к правкам. Исправлял. В итоге он кинул. В какой-то степени я виноват, в том что: а) Не настоял на безопасной сделке. Заказчик сказал в начале, давайте без неё, чтобы ему комиссию не платить. б) Скинул архивы верстки. Пишу отрицательный отзыв, чтобы предупредить других фрилансеров, не связываться с данным заказчиком. У меня есть все видео нашего общения с заказчиком и видео переписки. Буду подавать в арбитраж.
AlikinVV
Валерий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$145
10 баллов
6 лет назад
Верстка магазина автозапчастей
Отличный заказчик! Никаких проблем в работе не возникло, продолжаем сотрудничать.
Качество СУПЕР! Сроки все соблюдены. Всегда на связи. В общем работой очень доволен, работаем дальше по другим проектам. Рекомендую исполнителя
Ответный отзыв
Boriiis
Борис 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$55
10 баллов
6 лет назад
Правки по верстке/выводу на сайте на webasyst
Webasyst
Хороший заказчик, всем рекомендую.
111
Ответный отзыв
serifsafarof
Шериф 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Создать сайт с админкой на php
PHP
Уже не первый проект с Андреем. Сотрудничеством доволен.
Все на высшем уровне. Работали уже по нескольким проектам. Рекомендую
Ответный отзыв
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