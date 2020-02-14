Сделать верстку

Заказчик не оплатил ни цента за верстку, не отвечает на сообщения и звонки в скайпе. Но, постоянно заходит туда. Все макеты я скинул в сроки по проекту (до 8 марта). Но, признаюсь, что правки делал ещё около недели, т.к. заказчик хотел получить по своим "сырым" макетам в PSD почти Pixel Perfect по верстке. Я лояльно относился к правкам. Исправлял. В итоге он кинул. В какой-то степени я виноват, в том что: а) Не настоял на безопасной сделке. Заказчик сказал в начале, давайте без неё, чтобы ему комиссию не платить. б) Скинул архивы верстки. Пишу отрицательный отзыв, чтобы предупредить других фрилансеров, не связываться с данным заказчиком. У меня есть все видео нашего общения с заказчиком и видео переписки. Буду подавать в арбитраж.