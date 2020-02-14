Сделать верстку

Описание задачи Для продажи медиаконтента, необходимо создать интерфейс взаимодействия с клиентом, который будет работать в браузере аппаратного киоска и выполнять ряд функций: [list][*]Предлагать клиенту купить медиапакет.[*]Выводить различную инфографику.[*]Выполнять информационные функции.[*]Принимать оплату клиентов[/list]Основная задача интерфейса: Бесперебойно и своевременно осуществлять ...
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Здравствуйте!Требуется качественная адаптивная верстка, не пиксельперфект, но на 96% приблжиена к нему хотя бы.Верстка делается для дальнейшей натяжки поэтому:-всплывашки фенсибоксом должны быть-пагинация, показать еще - просто ссылки-все функциональные UI должны быть заскриптованыПример верстки, как должно быть сделано https://www.dropbox.com/s/jgjcnzaow8y81n1/build_arbat.zip?dl=0Что верстать: https://www.dropbox.com/s/u5kls3z6xmqmyae/kristina103.zip?dl=0Пишем стоимость и сроки
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