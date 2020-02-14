Сделать верстку

HTML-версткаЗакрыт20 заявок623 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!Требуется качественная адаптивная верстка, не пиксельперфект, но на 96% приблжиена к нему хотя бы.Верстка делается для дальнейшей натяжки поэтому:-всплывашки фенсибоксом должны быть-пагинация, показать еще - просто ссылки-все функциональные UI должны быть заскриптованыПример верстки, как должно быть сделано https://www.dropbox.com/s/jgjcnzaow8y81n1/build_arbat.zip?dl=0Что верстать: https://www.dropbox.com/s/u5kls3z6xmqmyae/kristina103.zip?dl=0Пишем стоимость и сроки

4 года назад
mondaystudio
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alexbrk77
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$280
17 дней
WMZ
Заказчик не оплатил ни цента за верстку, не отвечает на сообщения и звонки в скайпе. Но, постоянно заходит туда. Все макеты я скинул в сроки по проекту (до 8 марта). Но, признаюсь, что правки делал ещё около недели, т.к. заказчик хотел получить по своим "сырым" макетам в PSD почти Pixel Perfect по верстке. Я лояльно относился к правкам. Исправлял. В итоге он кинул. В какой-то степени я виноват, в том что: а) Не настоял на безопасной сделке. Заказчик сказал в начале, давайте без неё, чтобы ему комиссию не платить. б) Скинул архивы верстки. Пишу отрицательный отзыв, чтобы предупредить других фрилансеров, не связываться с данным заказчиком. У меня есть все видео нашего общения с заказчиком и видео переписки. Буду подавать в арбитраж.
  • Похожие заказы

  • Необходимо сверстать и автоматизировать UI киоска

    $100

    Описание задачи Для продажи медиаконтента, необходимо создать интерфейс взаимодействия с клиентом, который будет работать в браузере аппаратного киоска и выполнять ряд функций: [list][*]Предлагать клиенту купить медиапакет.[*]Выводить различную инфографику.[*]Выполнять информационные функции.[*]Принимать оплату клиентов[/list]Основная задача интерфейса: Бесперебойно и своевременно осуществлять ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Интеграция кнопки Купить в кредит на сайт JoomShopping

    В интернет магазин Afina-Lingerie.ru необходимо установить кнопку "Купить в рассрочку" в карточку товара при нажатии будет всплывающее окно с материалом (условия). А также интеграция в корзину и способы оплаты. Инструкция [url=https://tinkoff.loans/api/v1/static/documents/templates/Lightweight_Integration_Guide.RU.v1.3.pdf]https://tinkoff.loans/api/v1/static/documents/templates/Lightweight_Integration_Guide.RU.v1.3.pdf [/url]JoomShopping Joomla! 2.5.28 Пожалуйста, указывайте сразу стоимость работы.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Html-верстка по psd-исходнику

    Есть 4 psd файла, по которым нужно сверстать html код для рассылки. Верстка должна быть адаптивной и хорошо смотреться как на мобильниках, так и на ПК.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Исправление ошибок сайта на 1 С Битрикс

    Нам нужно исправить несколько ошибок в интернет магазине на битрикс.  Сейчас разваливаются стилю бокового меню в карточках товара http://www.masterparket.spb.ru/catalog/soputstvuyushchie-tovary/ Скрин во вложении. Так же на главной в подвале пропали поля у формы заявки (скрин во ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Баг сайта на html

    Нужна помощь специалиста поправить баг на сайте [url=http://teplislm.beget.tech/test1/]http://teplislm.beget.tech/test1/[/url] (cайт без CMS). Баг заключается в скроллинге по сайту на iPhone [url=https://cloud.mail.ru/public/2akr/56N25RJRk]https://cloud.mail.ru/public/2akr/56N25RJRk[/url]

    HTML
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт

    Нужно сверстать сайт: - есть черновая версия (http://r74.website-s.ru/), будут доработки - есть дизайн в фигме (мобильный вариант дизайна смотреть с телефона, нужно доработать) - адаптировать под браузеры, устройства - подключить битрикс24, манго подменный номер, контекстную рекламу (сейчас это все ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужна верстка

    $50

    Нужна качественная адаптивная верстка 4 страницы.  3 pop-up формы. Сделан дизайн, все файлы в формате psd.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад