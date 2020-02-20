Html-верстка по psd-исходнику

HTML-версткаЗавершен14 заявок305 просмотров
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Есть 4 psd файла, по которым нужно сверстать html код для рассылки. Верстка должна быть адаптивной и хорошо смотреться как на мобильниках, так и на ПК.

HTML
4 года назад
JuliaZ
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
DeadGothic
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$41
1 день
Все очень быстро и четко сделал.
Спасибо!отличный заказчик
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