Баг сайта на html

В интернет магазин Afina-Lingerie.ru необходимо установить кнопку "Купить в рассрочку" в карточку товара при нажатии будет всплывающее окно с материалом (условия). А также интеграция в корзину и способы оплаты. Инструкция [url=https://tinkoff.loans/api/v1/static/documents/templates/Lightweight_Integration_Guide.RU.v1.3.pdf]https://tinkoff.loans/api/v1/static/documents/templates/Lightweight_Integration_Guide.RU.v1.3.pdf [/url]JoomShopping Joomla! 2.5.28 Пожалуйста, указывайте сразу стоимость работы.