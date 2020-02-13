Необходимо сверстать и автоматизировать UI киоска

Описание задачи

Для продажи медиаконтента, необходимо создать интерфейс взаимодействия с клиентом, который будет работать в браузере аппаратного киоска и выполнять ряд функций:

Предлагать клиенту купить медиапакет.

Выводить различную инфографику.

Выполнять информационные функции.

Принимать оплату клиентов

Основная задача интерфейса:

Бесперебойно и своевременно осуществлять продажу медиаконтента и взаимодействовать с клиентом на интуитивном уровне.

За дизайном обращаться в лс.