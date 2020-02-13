Необходимо сверстать и автоматизировать UI киоска

$100
HTML-версткаЗакрыт12 заявок324 просмотра
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Описание задачи

Для продажи медиаконтента, необходимо создать интерфейс взаимодействия с клиентом, который будет работать в браузере аппаратного киоска и выполнять ряд функций:

  • Предлагать клиенту купить медиапакет.
  • Выводить различную инфографику.
  • Выполнять информационные функции.
  • Принимать оплату клиентов
Основная задача интерфейса:

Бесперебойно и своевременно осуществлять продажу медиаконтента и взаимодействовать с клиентом на интуитивном уровне.

За дизайном обращаться в лс. 

4 года назад
muchosun
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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