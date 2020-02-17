Сделать верстку странички

Вообщем здесь два лєнда: https://dropmefiles.com/OwitT в этом camp.rar файл с обработчиком s1.php при переходе на єтот линк: сайт.ком/s1.php отправляется пустая заявка вот именно такой же файл отвечающий за отправку формы, нужно найти в архиве airtws.rar, для того что бы при переходе ...