Переверстать страниц на css фреймворке

Требования к верстке: 1. Использовать HTML5 и CSS3 2. Все подгружаемые элементы (шрифты, стили, скрипты, картинки) должны быть локальными, а не ссылаться в инет. 3. Все пути к картинкам верстки (не относящиеся к контентной части) должны быть прописаны ...
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