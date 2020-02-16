Переверстать страниц на css фреймворке

$16
HTML-версткаЗавершен7 заявок230 просмотров
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CSS
4 года назад
guest_15568638313157
Казахстан
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
chezzgarage
Владимир 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-2)
4 года назад
$15
1 день
Данный исполнитель проявил себя ответственным, дисциплинированным и трудолюбивым человеком. Отработал заказ на отлично, чем я очень доволен. Спасибо ему большое. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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