Верстка сайта СТРОГО согласно требованиям

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ Требования к верстке:

1. Использовать HTML5 и CSS3

2. Верстка должна быть сделана с использованием фреймворка Bootstrap 4 (подключать исходники, а не готовые CSS)

3. Стили должны быть написаны с использованием SASS (исходники должны быть предоставлены)

4. Все пути к картинкам верстки (не относящиеся к контентной части) должны быть прописаны в стилях (через переменные) и объединены в спрайты (насколько это возможно)

5. Должна соблюдаться семантичность (не располагать блочные элементы внутри строчных и т.п.)

6. Количество подключаемых файлов (стили, скрипты, картинки) должно быть сведено к минимуму (насколько это возможно, без фанатизма)

7. Классы называть логичными английскими именами. БЭМ схема приветствуется, но не обязательна.

8. Использовать переменные для путей к шрифтам (как в п.4)

9. Если верстается на Bootstrap, то использовать все встроенные в него переменные, миксины и т.п. (самописные свести в минимуму, если возможно)

10. Если подключаются внешние вендорские зависимости, то ни в коем случае не изменять их код

11. Сжимать графику, особенно png.

12. Вместо растровых картинок использовать векторные (svg) либо иконочные шрифты (без фанатизма, с умом)

Если соответствуете заявленным требованиям, пишите, присылайте примеры работ - вышлю задание для обсуждения деталей.