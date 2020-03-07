Доверстка страниц по проекту + доработки

Здравствуйте, нужен профессионал своего дела, который умеет качественно и аккуратно верстать из макетов, важно чтобы Вас не смущал чужой код, Вы должны быть очень внимателен к мелочам, т.е. к самому макету, мы не просим 100% pixel perfect, но обычных 95-98% вполне хватает.

Нужен полностью свободный верстальщик, который сможет начать в течение дня. Просьба при ответе, выслать примеры проектов что Вы верстали, из более сложных, обязательно с адаптивом.

Бюджет указан фиктивный.

Начинайте ответ с: я опытный верстальщик, с опытом более двух лет.

Спасибо!