Доверстка страниц по проекту + доработки

Здравствуйте, есть сайт http://illusion-ds.net Хочу сделать редизайн. Я уже подготовил дизайн, необходимо сделать адаптивную верстку с валидным кодом и без ошибок. Затем натянуть на движек WordPress. Много элементов повторяется и можно брать с сайта. Всего 1 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужен профессионал своего дела, который умеет качественно и аккуратно верстать из макетов, важно чтобы Вас не смущал чужой код, Вы должны быть очень внимателен к мелочам, т.е. к самому макету, мы не просим 100% pixel perfect, но обычных 95-98% вполне хватает.
Нужен полностью свободный верстальщик, который сможет начать в течение дня. Просьба при ответе, выслать примеры проектов что Вы верстали, из более сложных, обязательно с адаптивом.
Бюджет указан фиктивный.
Начинайте ответ с: я опытный верстальщик, с опытом более двух лет.
Спасибо!
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