Верстка главной страницы интернет магазина

Роман отлично справился с задачей. После поступивших от Романа предложений по доработке сайта, он сделал его за день, хотя срок был указан в 3е суток. Я им очень доволен. Он очень аккуратно подходил ко всем моим придиркам. Прекрасный специалист и с большим опытом. Всем рекомендую.