Собрать из шаблона несколько страниц для сайта

К празднику "8 марта", нужно сделать анимированную открытку, которая будет публиковаться на сайте. Исходные данные: 1) Будет изложен сценарий, по которому нужно будет сделать эффекты 2) Будут даны иллюстрации, которые нужно будет соединить. На выходе получаем готовую анимированную ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подобрать шаблон дизайна и собрать из него несколько страниц подобного типа:
Требвания к шаблону:
- Легкость и минимализм
- Адаптивность под основные устройства
- Оптимизация под pagespeed
- Верстка по bootsrap
- Микроразметка желательна
В качестве шаблона подойдет что-то похожее но желательно чуть более современное
В ЗАЯВКЕ присылайте пример шаблона, который предлагаете использовать
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