Копирование сайта

$15
HTML-версткаЗакрыт15 заявок308 просмотров
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Копирование сайта ТЗ по ссылке https://drive.google.com/open?id=1byZaQOeI4ruklhurOUSTWiwQkeED9O63FCQp-51uRmAПо завершению залить на хостинг

Бюджет 1000р

сроки 2-3 дня

4 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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