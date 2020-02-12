Верстка готовых статей

Есть сайт на вордпрессе [url=http://penoplast.moscow/]http://penoplast.moscow/[/url] хочу его в html виде без всякого намека на вордпрес (плагины, стили все почистить). То есть внешне должен быть 1 к 1, но начинка должна быть нормальная. Надеюсь доступно объяснил.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Это приватный заказ для Станислава.
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Мы размещаем наши статьи на других сайтах, делаем это через биржу.У нас есть готовые тексты и картинки ко всем статьям.Нужно готовые статьи из DOC-документов переносить в систему биржи.Доступ в аккаунт на бирже предоставлю личным сообщением.Требование по оформлению статей.Для простоты понимания, посмотрите на уже оформленные статьи:https://goal-life.com/page/method/matrix-eisenhowerhttps://goal-life.com/page/advice/prinyatie-reshenij– Выделить заголовок первого уровня– h1– Выделить заголовки второго уровня– h2– Выделить заголовки третьего уровня– h3 (иногда есть)– Вставить картинки под заголовками 3-4 (просто перетащить в окошко), или по смыслу в тексте. Выровнять по центру. Не всегда предоставляются, тогда пропустить пункт.–Желательно знать минимально HTML, или быстро разобраться (там просто). – Выделить “главную мысль” жирным – 1 раз на 2-3 абзаца.– Если где-то идет список – то сделать список: нумерованный или нет.– Перепроверить исходный HTML-код, убрать лишнее, что появилось:
– это пробел.
– это перенос строки, нужно сделать абзацем
, если встретилось.– Написать Title (важно для людей и поисковиков) – переписать главный заголовок другими словами/ синонимами (60-70 символов).– Написать Description (важно для людей и поисковиков) – переписать главный заголовок другими словами/ синонимами/вопросами. Написать то же самое, но по-другому. Кратко написать главные мысли (170-200 символов). Тут можно быстро подучиться, если не знаете как это делать.– может ещё какие-то мелкие пожелания, если я пропустил.
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