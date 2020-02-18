Адаптивная верстка сайта компании (8 страниц)

HTML-версткаЗавершен36 заявок690 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

От вас обязательно нужен пример вашей работы, мне важен код, и это один из основных критериев по которому я выбираю исполнителя.

Верстка не сложная. Основной там нюанс  - это неравномерный фон, который нужно будет правильно спозиционировать.

Десктоп версия сайта в psd, мобильная версии в ai. 

Ai могу преобразовать в другой формат, но желательно самостоятельная работа с иллюстратором.

Нужно сделать 3 отображения сайта:

- дектопный (больше 1200рх)

- для планшетов (900-1200pх,  чтобы сайт умещался в 900px)

- для мобильников (меньше 900px)

Для планшета отдельного макета нет - это ужатая дектопная версия, сделать по своему усмотрению, чтобы сайт умещался в 900 px включая небольшие поля.

По браузерам - без косяков должен работать в ie 11, Safari Mac OS, последнем хроме и фаерфоксе. Популярных мобильных браузерах.

Иконки/логотипы делать в svg или иконочный шрифт. Популярные иконки и соцсети - fontawesome. В качестве слайдера использовать slick.

От вас нужны: 

- цена, сроки - беру свободных на текущий момент (в понедельник старт)

- ссылка на пример вашей верстки - код посмотреть (если есть в профиле - сам найду)

Примеры макетов десктопа уменьшены. Вообще 8 страниц. Однако, мне забыли прислать 2 страницы news в десктопе, и одну team в мобильной.  В принципе, это не должно сильно повлиять на конечную оценку. В воскресенье-понедельник все будут на руках. 

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
4 года назад
ai-infotech
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
JIZA
26 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$60
4 дня
Перспективный разработчик, обладает всеми основными навыками по верстке. Не динамит, говорит правду. На моём проекте было ещё мало опыта работы, поэтому нуждался в руководстве с моей стороны.
Хороший человек, хорошо поставлена задача.Если были какие то недопонимание, всегда решались лучшим образом.Рекомендую к сотрудничеству!
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