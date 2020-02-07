Верстка email письма

Давно не брал я в руки шашек. Привет, друзья, Три года не появлялся на сервисе, но сейчас появилась необходимость в специалисте с опытом WP Ссылка на макеты в инвижн - https://projects.invisionapp.com/share/GBVP81VYA4X#/screens/402606518 ( главная страница десктоп + мобильная, страница ...