Верстка сайта на бустрап + посадка на WP

1- Взялся переверстать сайт на бутстрап + посадить на вп за 5 дней, сам сайт уже был доступен в интернете. 2- 4 дня кормил какой-то странной легендой что почти все сверстал в 1 день, но отключили свет и чуть-чуть не успел. 3- На 5 день скинул главную выкаченную вгетом, со словами сейчас покурит и остальные страницы скинет)))) Итог: Ничего не понимает в веб разработке (без преувеличений, не знает что такое бутстрап), принимать только на проекты, где ему надо сделать копию сайта или поменять заголовок в хтмл) Очень не исполнительный и халатный фрилансер, который держит заказчиков за дурачков, еще и 100р предоплаты на свои нужды вытянул)))