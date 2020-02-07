Верстка сайта на бустрап + посадка на WP

Конвертировать .DOCX документ в три формата электронных книг: - FB2 -MOBI -EPUB Онлайн конверторы не подходят – текст едет, между абзацами появляются какие-то разрывы огромные, заглавные шрифты смещаются в бок. Насколько я поняла адекватная конвертация делается при помощи программ, но ...
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Небольшой сайт/ленд из 5 страниц. Сверстать на бутстрап4 и посадить на вордпресс.
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