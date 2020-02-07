Верстка сайта + натяжка на WP

Давно не брал я в руки шашек.

Привет, друзья, Три года не появлялся на сервисе, но сейчас появилась необходимость в специалисте с опытом WP

Ссылка на макеты в инвижн - https://projects.invisionapp.com/share/GBVP81VYA4X#/screens/402606518 ( главная страница десктоп + мобильная, страница категории, страница одной новости)

Из функционала который нужен - админка, чтобы подгружать контент на страницу мероприятия, ( ссылка на ютуб + пара строчек текста ), форма обратной связи и возможность загружать отзывы ( лого + картинка с отзывом, которые выводятся на морде). Мероприятия должны выводиться на главную страницу в указанном в админке приоритете. На странице всех мероприятий - работающий фильтр с подгрузкой нужного контента аяксом ( или иным способом без фактической перезагрузки страницы)

Из требований - аккуратный адаптив, попадание в экран, аккуратный паралакс хотя бы некоторых элементов, адекватная оценка скорости по Google Page speed

Предоплата - возможна.

Сроки - от вас.

Желательно - наличие и исполнителя статуса самозанятого или ИП для проведения оплаты по безналичному расчету.