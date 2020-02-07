Верстка сайта + натяжка на WP

Конвертировать .DOCX документ в три формата электронных книг: - FB2 -MOBI -EPUB Онлайн конверторы не подходят – текст едет, между абзацами появляются какие-то разрывы огромные, заглавные шрифты смещаются в бок. Насколько я поняла адекватная конвертация делается при помощи программ, но ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Давно не брал я в руки шашек.
Привет, друзья, Три года не появлялся на сервисе, но сейчас появилась необходимость в специалисте с опытом WP
Ссылка на макеты в инвижн - https://projects.invisionapp.com/share/GBVP81VYA4X#/screens/402606518 ( главная страница десктоп + мобильная, страница категории, страница одной новости)
Из функционала который нужен - админка, чтобы подгружать контент на страницу мероприятия, ( ссылка на ютуб + пара строчек текста ), форма обратной связи и возможность загружать отзывы ( лого + картинка с отзывом, которые выводятся на морде). Мероприятия должны выводиться на главную страницу в указанном в админке приоритете. На странице всех мероприятий - работающий фильтр с подгрузкой нужного контента аяксом ( или иным способом без фактической перезагрузки страницы)
Из требований - аккуратный адаптив, попадание в экран, аккуратный паралакс хотя бы некоторых элементов, адекватная оценка скорости по Google Page speed
Предоплата - возможна.
Сроки - от вас.
Желательно - наличие и исполнителя статуса самозанятого или ИП для проведения оплаты по безналичному расчету.
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Доброго дня. Нужно сделать верстку на Битрикс, карточка товара и главная страница + добавление функционала. Верстка сделана в фигме, адаптив. [url=https://drive.google.com/drive/folders/1VDvhPnnwQ1MhtIMd14XFVnFHhz_nB3WC]https://drive.google.com/drive/folders/1VDvhPnnwQ1MhtIMd14XFVnFHhz_nB3WC[/url] Но есть список правок для версий, нужно будет сделать. Правки [url=https://drive.google.com/file/d/1RqF32WMOkynRH8cvJAKEmo-ziBd5Hxst/view]https://drive.google.com/file/d/1RqF32WMOkynRH8cvJAKEmo-ziBd5Hxst/view[/url] От вас цена и сроки.HTML-верстка7 заявокЗакрыт4 года назад
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