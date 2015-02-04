У меня 6 однотипных роликов по 40-60 секунд каждый, где требуется проделать примерно один и тот же объем работы по обработке и монтажу. Во вложении пример одного скринкаста экрана мобильного телефона и голос диктора. Необходимо выполнить следующее: 1. ...