Hi_FireR

Никита Hi_FireR

 
35 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$61
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Графический дизайн

    Нужно нарисовать 7 изображений [url=https://t.me/indexera/16]для поста[/url] в Telegram канале в нашей стилистике (ссылка на изображения с нашей стилистикой прикреплена ниже). Тематика - финансы и инвестиции. Идея заключается в том, чтобы создать такую серию картинок, которые ...

    Figma
    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Графический дизайн

    Нужно будет нарисовать 2 изображения: обложку для Youtube ролика и тематическую картинку для статьи. Тематика изображений - [url=https://indexera.io/screener]финансы и инвестиции[/url]. Требования: - Умение работать в программе Figma; - Опыт работы с подготовкой обложек, картинок для статей, с оформлением ...

    Figma
    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Баннеры

    Рекламироваться будут два сервиса: 1. https://indexera.io/screener 2. https://indexera.io/broker Основные тезисы по https://indexera.io/screener - Скринер ETF фондов на русском языке - Более 3500 ETF в базе + БПИФы - Готовые фильтры для быстрого поиска - Сравнения параметров фондов Основные тезисы по https://indexera.io/broker - Сравнения тарифов ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать шаблон дизайна для Ghost под ключ

    Для блога на CMS Ghost необходимо сделать простой адаптивный шаблон дизайна под ключ в фирменном стиле: нарисовать, сверстать, локализовать на русский, установить и настроить.Имеется фирменный стиль + шрифты на базе которых нужно собрать шаблон.Для публикаций ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Каталог биржевых фондов

    Сотрудничество через заключение договора, оплата на Р/C, подписание NDA. Требуется запустить MVP в сжатые сроки. Можно использовать какие-то готовые решения/библиотеки и т.п., которые подходят для реализации поставленной задачи. Дизайна нет, можно использовать готовые UI/UX kits. В вашей ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Монтаж и обработка роликов.

    У меня 6 однотипных роликов по 40-60 секунд каждый, где требуется проделать примерно один и тот же объем работы по обработке и монтажу. Во вложении пример одного скринкаста экрана мобильного телефона и голос диктора.  Необходимо выполнить следующее:  1. ...

    Видеомонтаж27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка email письма

    Требуется сверстать письмо для сервиса email рассылок unisender.com. Во вложение макет письма, которое нужно сверстать. Исходник письма в программе CoralDraw.

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Веб/мобайл разработчика для проектов в сфере фондовых рынков

    Ищу стратегического партнера веб/мобайл разработчика и единомышленника. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с веб/мобайл разработчиком (командой веб/мобайл разработчиков) для реализации проекта в сфере аналитики фондовых рынков, инвестиций в фондовые рынки и прочее. Требование: 1. Использование современного стека технологий 2. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • WebView приложение на PhoneGap

    Есть мобильная версия сайта, которую нужно упаковать в WebView приложение на PhoneGap. Нужно предоставить исходник проекта PhoneGap и указать место в проекте, где задаётся URL мобильной версии. Показать как сгенерировать приложения. Некоторые требования к приложению: - Поддержка JavaScript; - ...

    Javascript
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сжать картинки без потери качества

    $25

    Здравствуйте.  По ссылка 82 картинки в двух архивах: - https://drive.google.com/open?id=1QKhDthaWslZOtkVdd9Oe9ysdeTAgBLgI - https://drive.google.com/open?id=1dOhMW3GLojMPpuskc_MfwFZTbNaqKSzh Необходимо сжать картинки без потери качестве изображения до минимального размера не изменяя расширение изображений.

    Обработка фотографий25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переписать сложный плагин для Wordpress

    Здравствуйте. Существующий плагин во вложении. Я правообладатель данного плагина. Несколько файлов закодировано, но есть исходники. Плагин обновлялся последний раз в 2013 году и был собран не самым лучшим образом. Предлагаю разбить работу на два этапа. Stage 1 ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать мониторинг обменных пунктов

    $6000

    !Заявки оставленные, лишь бы оставить заявку, будут игнорироваться.! Требуется разработать продукт: Мониторинг обменных пунктов электронных валют (аналог сайт bestchange.com) Техническое задание по ссылке - https://drive.google.com/open?id=1CKUY3WDMVTx2Gn_Kr0DT6IHp9K-O4i-Fkz26teop0ro Макеты дизайна сайта по ссылке - https://drive.google.com/open?id=1nkOPOgk2korUXCa3I7VC-NmqEDIWTCGx Особенности сотрудничества: 1. Сотрудничество по договору авторского заказа. 2. ...

    PHPДизайн сайта
    Сайты «под ключ»34 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Технический копирайтинг (тексты для диктора)

    Создаём обучающий видео ролик по работе с панелью управления сайтом финансового портала. Созвонимся в скайпе и я под запись расскажу информацию про раздел панели управления для которого снимаем ролик. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Записать видео инструкции для пользователей

    Для панели управления сайта необходимо записать видео инструкции для пользователей по работе с панель управления сайтом. Доступ к панели управления сайтом имеется. Через скайп в режиме демонстрации экрана расскажу как она работает.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нарисовать дизайн для обменника

    $220

    Дизайн десктоп версии 960 px и мобильной 320 px Контакты в шапке телеграм, джаббер, номер телефона и почта. Также режим работы 24/7. Стилистика и цветовая гамма как у сайта 100monet.pro.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Рисовать макеты дизайна на постоянной основе

    Технические требования к макетам - [url=https://drive.google.com/open?id=0Bx4VWDxuVt9UUFFpdEN0a05WdU0]https://drive.google.com/open?id=0Bx4VWDxuVt9UUFFpdEN0a05WdU0[/url] Примеры макетов которые нужно нарисовать: Пример #1, общий бюджет за все страницы 220 USD, сроки до 7 дней - [url=https://drive.google.com/open?id=1id3WFMPi5fSfdxvAIkY3tCh9RIEwBfCq]https://drive.google.com/open?id=1id3WFMPi5fSfdxvAIkY3tCh9RIEwBfCq [/url] Пример #2, общий бюджет за все страницы 140 USD, сроки до 5 дней - [url=https://drive.google.com/open?id=0Bx4VWDxuVt9URk9kUXl6Y0JUeTQ]https://drive.google.com/open?id=0Bx4VWDxuVt9URk9kUXl6Y0JUeTQ[/url] Требуется жесткое соблюдение ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Спроектировать и нарисовать новый дизайн для сайта best-curs.info

    Для сайта best-curs.info необходимо разработать и нарисовать принципиально новый дизайн. Хочется реализовать дизайн в абсолютно новом стиле, учитывая современные тренды. Отдаю предпочтение тем дизайнерам, которые умеют проектировать интерфейсы веб сайтов. Либо тем командам, где есть специалист ...

    Дизайн сайтов96 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать скрипт мониторинга обменных пунктов

    Требуется разработать скрипта мониторинга обменных пунктов, который будет являться аналогом сайта https://www.bestchange.ru/ по функционалу (за исключением некоторых функций). Далее разработанный скрипт будет использоваться в коммерческих целях и будет продаваться как коробочное решение для создания сайтов мониторинга ...

    PHPДизайн сайта
    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ищу специалиста по ionCube Loader API для доработки скрипта

    Ищу специалиста, который хорошо знает функции и возможность ionCube Loader API и License file generationg. В официальной документации эти разделы описаны в пунктах 5 и 6 – [url=http://www.ioncube.com/sa/USER-GUIDE.pdf]http://www.ioncube.com/sa/USER-GUIDE.pdf[/url]  Задача доработать скрипт генерации лицензии, чтобы там использовались возможность ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать таблицу и форму

    $25

    Есть сайт - http://estandards.ru/ и для него нужно нарисовать: 1. Таблицу со следующим содержимым: Название (имя+лого 88х31), Дата запуска, URL. Строка поиска по содержимому таблицу. Сортировка по Названию и Дате запуска. 2. Форма: Селектор Обменник/Мониторинг, input URL, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Sergey11052007
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$61
10 баллов
5 лет назад
Записать видео инструкции для пользователей
Рекомендую к сотрудничеству заказчика. Полностью доволен процессом. Правки минимальны, оплата в срок.
Рекомендую! Сделано качественно!
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$220
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать дизайн для обменника
Четкое подробное ТЗ, понятные прототипы, регулярная обратная связь по проекту. Сотрудничеством доволен. Спасибо.
Сделано качественно и в срок. Всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать таблицу и форму
Никита — отличный заказчик: подробное описание задачи, постоянно на связи, предоплата и постоплата — все ок. Рекомендую к сотрудничеству!
Проект простой, но все же было приятно работать. Все быстро и симпатично получилось.
Ответный отзыв
AiosS
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Перенос паролей с Drupal на Yii
Приятно работать со знающим человеком. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Ответственный исполнитель. Справился с поставленными задачами полностью. Быстро разбирается в чужом коде. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
AHTOH
Антон 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Генератор файлов лицензий помощью ionCube Loader A
Заказчик, на которого стоит равняться. Чёткое ТЗ, понимание технических деталей выполняемых работ, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Работы выполнена на отлично. Чистый код, комментарии в коде, все популярно было рассказано и объяснено. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв