Нужно нарисовать 7 изображений [url=https://t.me/indexera/16]для поста[/url] в Telegram канале в нашей стилистике (ссылка на изображения с нашей стилистикой прикреплена ниже). Тематика - финансы и инвестиции. Идея заключается в том, чтобы создать такую серию картинок, которые ...
- Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно будет нарисовать 2 изображения: обложку для Youtube ролика и тематическую картинку для статьи. Тематика изображений - [url=https://indexera.io/screener]финансы и инвестиции[/url]. Требования: - Умение работать в программе Figma; - Опыт работы с подготовкой обложек, картинок для статей, с оформлением ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт2 года назад
Рекламироваться будут два сервиса: 1. https://indexera.io/screener 2. https://indexera.io/broker Основные тезисы по https://indexera.io/screener - Скринер ETF фондов на русском языке - Более 3500 ETF в базе + БПИФы - Готовые фильтры для быстрого поиска - Сравнения параметров фондов Основные тезисы по https://indexera.io/broker - Сравнения тарифов ...Баннеры22 заявкиЗакрыт3 года назад
Для блога на CMS Ghost необходимо сделать простой адаптивный шаблон дизайна под ключ в фирменном стиле: нарисовать, сверстать, локализовать на русский, установить и настроить.Имеется фирменный стиль + шрифты на базе которых нужно собрать шаблон.Для публикаций ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт3 года назад
Сотрудничество через заключение договора, оплата на Р/C, подписание NDA. Требуется запустить MVP в сжатые сроки. Можно использовать какие-то готовые решения/библиотеки и т.п., которые подходят для реализации поставленной задачи. Дизайна нет, можно использовать готовые UI/UX kits. В вашей ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт4 года назад
У меня 6 однотипных роликов по 40-60 секунд каждый, где требуется проделать примерно один и тот же объем работы по обработке и монтажу. Во вложении пример одного скринкаста экрана мобильного телефона и голос диктора. Необходимо выполнить следующее: 1. ...Видеомонтаж27 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется сверстать письмо для сервиса email рассылок unisender.com. Во вложение макет письма, которое нужно сверстать. Исходник письма в программе CoralDraw.HTML-верстка13 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу стратегического партнера веб/мобайл разработчика и единомышленника. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с веб/мобайл разработчиком (командой веб/мобайл разработчиков) для реализации проекта в сфере аналитики фондовых рынков, инвестиций в фондовые рынки и прочее. Требование: 1. Использование современного стека технологий 2. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть мобильная версия сайта, которую нужно упаковать в WebView приложение на PhoneGap. Нужно предоставить исходник проекта PhoneGap и указать место в проекте, где задаётся URL мобильной версии. Показать как сгенерировать приложения. Некоторые требования к приложению: - Поддержка JavaScript; - ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $25
Здравствуйте. По ссылка 82 картинки в двух архивах: - https://drive.google.com/open?id=1QKhDthaWslZOtkVdd9Oe9ysdeTAgBLgI - https://drive.google.com/open?id=1dOhMW3GLojMPpuskc_MfwFZTbNaqKSzh Необходимо сжать картинки без потери качестве изображения до минимального размера не изменяя расширение изображений.Обработка фотографий25 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Существующий плагин во вложении. Я правообладатель данного плагина. Несколько файлов закодировано, но есть исходники. Плагин обновлялся последний раз в 2013 году и был собран не самым лучшим образом. Предлагаю разбить работу на два этапа. Stage 1 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $6000
!Заявки оставленные, лишь бы оставить заявку, будут игнорироваться.! Требуется разработать продукт: Мониторинг обменных пунктов электронных валют (аналог сайт bestchange.com) Техническое задание по ссылке - https://drive.google.com/open?id=1CKUY3WDMVTx2Gn_Kr0DT6IHp9K-O4i-Fkz26teop0ro Макеты дизайна сайта по ссылке - https://drive.google.com/open?id=1nkOPOgk2korUXCa3I7VC-NmqEDIWTCGx Особенности сотрудничества: 1. Сотрудничество по договору авторского заказа. 2. ...Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Создаём обучающий видео ролик по работе с панелью управления сайтом финансового портала. Созвонимся в скайпе и я под запись расскажу информацию про раздел панели управления для которого снимаем ролик. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Для панели управления сайта необходимо записать видео инструкции для пользователей по работе с панель управления сайтом. Доступ к панели управления сайтом имеется. Через скайп в режиме демонстрации экрана расскажу как она работает.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $220
Дизайн десктоп версии 960 px и мобильной 320 px Контакты в шапке телеграм, джаббер, номер телефона и почта. Также режим работы 24/7. Стилистика и цветовая гамма как у сайта 100monet.pro.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Технические требования к макетам - [url=https://drive.google.com/open?id=0Bx4VWDxuVt9UUFFpdEN0a05WdU0]https://drive.google.com/open?id=0Bx4VWDxuVt9UUFFpdEN0a05WdU0[/url] Примеры макетов которые нужно нарисовать: Пример #1, общий бюджет за все страницы 220 USD, сроки до 7 дней - [url=https://drive.google.com/open?id=1id3WFMPi5fSfdxvAIkY3tCh9RIEwBfCq]https://drive.google.com/open?id=1id3WFMPi5fSfdxvAIkY3tCh9RIEwBfCq [/url] Пример #2, общий бюджет за все страницы 140 USD, сроки до 5 дней - [url=https://drive.google.com/open?id=0Bx4VWDxuVt9URk9kUXl6Y0JUeTQ]https://drive.google.com/open?id=0Bx4VWDxuVt9URk9kUXl6Y0JUeTQ[/url] Требуется жесткое соблюдение ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт5 лет назад
Для сайта best-curs.info необходимо разработать и нарисовать принципиально новый дизайн. Хочется реализовать дизайн в абсолютно новом стиле, учитывая современные тренды. Отдаю предпочтение тем дизайнерам, которые умеют проектировать интерфейсы веб сайтов. Либо тем командам, где есть специалист ...Дизайн сайтов96 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется разработать скрипта мониторинга обменных пунктов, который будет являться аналогом сайта https://www.bestchange.ru/ по функционалу (за исключением некоторых функций). Далее разработанный скрипт будет использоваться в коммерческих целях и будет продаваться как коробочное решение для создания сайтов мониторинга ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу специалиста, который хорошо знает функции и возможность ionCube Loader API и License file generationg. В официальной документации эти разделы описаны в пунктах 5 и 6 – [url=http://www.ioncube.com/sa/USER-GUIDE.pdf]http://www.ioncube.com/sa/USER-GUIDE.pdf[/url] Задача доработать скрипт генерации лицензии, чтобы там использовались возможность ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Есть сайт - http://estandards.ru/ и для него нужно нарисовать: 1. Таблицу со следующим содержимым: Название (имя+лого 88х31), Дата запуска, URL. Строка поиска по содержимому таблицу. Сортировка по Названию и Дате запуска. 2. Форма: Селектор Обменник/Мониторинг, input URL, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад