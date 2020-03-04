Каталог биржевых фондов

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки189 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сотрудничество через заключение договора, оплата на Р/C, подписание NDA.

Требуется запустить MVP в сжатые сроки. Можно использовать какие-то готовые решения/библиотеки и т.п., которые подходят для реализации поставленной задачи. Дизайна нет, можно использовать готовые UI/UX kits.

В вашей команде должно быть не менее 2-х человек.

Есть существующий зарубежный проект, который я беру в качестве основы:

1. Каталог фондов - https://www.justetf.com/uk/find-etf.html

2. Конструктор портфолио (требуется регистрация в ЛК) - https://www.justetf.com/de-en/portfolio-constructor.html

Я записал несколько видео, где более подробно рассказал о сути проекта и о том, как работает функционал "Каталог фондов" и "Конструктор портфолио":

1. Каталог фондов https://yadi.sk/i/rAWaOiYIyaUgxg

2. Конструктор портфолио https://yadi.sk/i/J_n0jOTpwU4GwQ

Первый этап работ - это реализация "Каталог фондов".

Второй этап работы - это реализация "Конструктор портфолио".

Подробного технического задания нет. Возможно тезисно составить наиболее значимые функции для реализации.

Порядок работы:

1. Работа над проектом по Scrum c 2-х недельными спринтами. Обязательный созвон по понедельникам и пятницам.

2. Задачи на спринт формируются перед началом спринта.

3. Оплата работы осуществляется 50% в начале спринта и 50% в конце спринта.

4. Исправление ошибок в качестве технического долга переносятся на следующий спринт или правятся в рамках текущего.

5. Формирование задач через Trello или альтернативные сервисы.

При публикации заявки под проектом, укажите пожалуйста стек технологий, который вы предлагаете использовать, а также ссылки на похожие проекты.

4 года назад
Hi_FireR
Никита 
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
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