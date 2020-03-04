Каталог биржевых фондов

Здравствуйте! Нужно создать не сложный сайт под услуги косметологи на дом. Макет полностью готов. адаптивная и пк версия. Язык сайта французский, чтобы разобраться где, что и как я сделаю перевод макета!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сотрудничество через заключение договора, оплата на Р/C, подписание NDA.
Требуется запустить MVP в сжатые сроки. Можно использовать какие-то готовые решения/библиотеки и т.п., которые подходят для реализации поставленной задачи. Дизайна нет, можно использовать готовые UI/UX kits.
В вашей команде должно быть не менее 2-х человек.
Есть существующий зарубежный проект, который я беру в качестве основы:
1. Каталог фондов - https://www.justetf.com/uk/find-etf.html
2. Конструктор портфолио (требуется регистрация в ЛК) - https://www.justetf.com/de-en/portfolio-constructor.html
Я записал несколько видео, где более подробно рассказал о сути проекта и о том, как работает функционал "Каталог фондов" и "Конструктор портфолио":
1. Каталог фондов https://yadi.sk/i/rAWaOiYIyaUgxg
2. Конструктор портфолио https://yadi.sk/i/J_n0jOTpwU4GwQ
Первый этап работ - это реализация "Каталог фондов".
Второй этап работы - это реализация "Конструктор портфолио".
Подробного технического задания нет. Возможно тезисно составить наиболее значимые функции для реализации.
Порядок работы:
1. Работа над проектом по Scrum c 2-х недельными спринтами. Обязательный созвон по понедельникам и пятницам.
2. Задачи на спринт формируются перед началом спринта.
3. Оплата работы осуществляется 50% в начале спринта и 50% в конце спринта.
4. Исправление ошибок в качестве технического долга переносятся на следующий спринт или правятся в рамках текущего.
5. Формирование задач через Trello или альтернативные сервисы.
При публикации заявки под проектом, укажите пожалуйста стек технологий, который вы предлагаете использовать, а также ссылки на похожие проекты.
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