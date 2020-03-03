Создать сайт услуги на дом косметологов на основе макета!

Сайты «под ключ»Закрыт42 заявки429 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно создать не сложный сайт под услуги косметологи на дом.

Макет полностью готов.

адаптивная и пк версия.

Язык сайта французский, чтобы разобраться где, что и как я сделаю перевод макета! 

4 года назад
Irenjazz
Ирина 
37 летФранция
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
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