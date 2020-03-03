Создание сайта

Цель: создание простого, удобного, понятного, современного сайта (онлайн сервис) по поиску, бронированию, покупке путевок в базы отдыха, санаторий, пансионаты, курорты Казахстана и стран СНГ, а также номеров в гостиницах, отелях Казахстана. Работа сайта должна быть построена аналогично с booking.com, expedia.com, agoda.com (для нас можно сказать идеальный пример нашего будущего сервиса).Требования: создание личного кабинета для владельцев объектов размещений с возможностью по мере необходимости обновлять информацию о цене, количестве мест, дополнительных характеристиках объекта, редактировать, удалять, рекламировать (в ТОП, поднять вверх, выделить) объекты;создание удобной административной панели управления для настройки сайта, редактирования, изменения, дополнения информации;личный кабинет для клиентов, корзина, избранное;автоматизированная система отправки документов (путевки и т.д.) на электронную почту клиента и автоматическое оповещение о бронировании и покупке на телефон владельцев;возможность написания отзывов пользователями;рейтинги и отзывы об объектах;адаптивная верстка;интеграция с платежными системами для онлайн оплаты;интеграция с сервисами Яндекс. Карта или Google Maps;простое и удобное окно поиска, фильтр, сортировка, возможность выбора несколько параметров поиска (расширенный поиск);обратная связь, служба поддержки, онлайн-чат;система управления контентом CMS должна обеспечивать: возможность самостоятельно добавлять и редактировать контент, самостоятельное изменение архитектуры, функциональности и технических характеристик сайта;удобная и эффективная система управления отношениями с клиентами CRM.