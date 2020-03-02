Сайт по типу Funpay.ru

Концептуальная модель: сайт онлайн-школа английского языка с возможностью регистрации и собственным личным кабинетом, с возможностью из браузера (личного кабинета) вести онлайн обучение один на один и иметь интерактивную доску в которой учитель и ученик могут ...
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