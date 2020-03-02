Создание Лендинг Пейдж под ключ

Необходимо срочно создать лейдинг на примере этого: [url=https://gs.company/s143/]https://gs.company/s143/[/url] или скопировать его и отредактировать так чтобы было незаметно. Я прикрепил картинку где вся инфа, которая есть, ее нужно разместить тоже Нужен крутой лэйдинг срочно