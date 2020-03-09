Нужен сайт по купле-продажи недвижимости Можно скопировать сайт который я укажу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо срочно создать лейдинг на примере этого:
или скопировать его и отредактировать так чтобы было незаметно.
Я прикрепил картинку где вся инфа, которая есть, ее нужно разместить тоже
Нужен крутой лэйдинг срочно
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