Лейдинг

Сайты «под ключ»Завершен4 заявки196 просмотров
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Необходимо срочно создать лейдинг на примере этого:

https://gs.company/s143/

или скопировать его и отредактировать так чтобы было незаметно.

Я прикрепил картинку где вся инфа, которая есть, ее нужно разместить тоже

Нужен крутой лэйдинг срочно

4 года назад
david1325
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vladislav02
Владислав 
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
44 отзыва(-1)
4 года назад
$15
1 день
Все сделал круто. Нареканий нет. Плата за работу минимальная . Всем советую!!!
Всё ок
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