Разработка сайта на CMS WordPress

У меня ДВЕ точки по ремонту техники (Бровары "ПК-Партнер" и Киев "Profi-Service") Бизнес основан на ремонте компьютеров, ноутбуков, телефонов, планшетов. Сайтов у меня много, толку мало, и они "печальные" :) Варианты решения (как это вижу я): - оставить ОДИН ...