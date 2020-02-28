Сайт-визитка транспортной компании пассажирских перевозок

Вот нынешний сайт http://elite-transfer.ru/ , но он ужасно не удобный и непонятный, слепленный из шаблона. В общем кривая ерунда которая никому не нравится

Нужен более простой сайт по типу https://gen-tur-kmv.ru/ или https://vremena-goda-kmv.ru/

Главной особенностью является то, что у компании в приоритете продвижение транспорта, а не какой-то определённой экскурсии (фирма не продаёт билеты, а предоставляет транспорт для уже сформированных групп). Билеты тоже будут продаваться, но в виде посредничества, по-этому продажа билетов это второстепенная услуга.

Хочется видеть сайт максимально простым и понятным для пользователя