Сделать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок198 просмотров
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Я даю ссылку. Вам нужно сделать точно такой же сайт на конструкторе Lp Motor вручную.

Простой товарный одностраничник.

Хорошого фрилансера возьму на постоянку делать мне сайты.

Навыки редактирование фото и перевода приветствуються.

4 года назад
achepil
Артур 
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад