Настроить сайт Joomla благотворительного краудфаундинга бизнес ангел

$10
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки262 просмотра
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настроить сайт Joomla благотворительного краудфаундинга бизнес ангел

сайт уже загружен на хостинг и работает

сайт на английском

предоставляет доступ логин и пароль - задача наполнить оригинальный контент (можно рерайт текущего)

подключить социальные плагины ссылки в футере и значки comodo verified

Joomla
4 года назад
haubau
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов
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