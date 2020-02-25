Создать одностраничный сайт

Требуется разработать сайт предназначенный для работ с формулами расчёта. Суть такая:[list=1][*]на сайте должно быть несколько разделов (условно десять), которые отображаются в сворачивающемся меню.[*]внутри каждого раздела по несколько формул[*]пользователь выбирает раздел, затем выбирает формулу и вводит в поле для ...