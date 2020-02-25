Копия сайта под ключ

Сайт для копии: https://goproducti.com/page/9441f17c3975ed5c65073a410b71b0bd65eb9854/ -

Выполнить задание:

1 Полная копия одностраничного лендинга

2 Полная копия многостраничного сайта

3 Заливка сайта на домен и хостинг

4 Проверка форм и скриптов не падают ли заявки кому то еще, кроме меня

5 Страница благодарности Form-ok.php создание страницы для допродаж после оставлении заявки

- Интеграция с CRM-системой (что умеете)

6 Битрикс24

7 RetailCRM

8 amoCRM

9 Мегаплан

10 LP CRM

11 FreshOffice

- Интеграция (для заявок) с:

13 Телеграм

14 What's App

15 Viber

16 Gmail/Mail/Yandex почта

18 Редактирование сайта Изменение и добавление блок/элементов

- Создание и установка счетчиков

19 Яндекс Метрика/Вебвизор/Цели

20 Google Analytics

21 Top Mail

22 Создание пикселя в рекламном кабинете и установка на сайт Facebook

23 Установка и создание А/В тест Google Optimizer

- Поиск материалов для сайта (если у меня есть только тексты, а видео/картинки необходимо найти самостоятельно)

24 Картинки

25 Видео

26 Техническая поддержка и ответы на вопросы

27 Оптимизация работы сайта Ускорение загрузки и юзабилити

28 Создание конструктора Апселлов - Самостоятельное добавление и изменение апселов

29 Создание и установка конфигуратора для самостоятельной установки счетчиков и редактирования (цены, скидок, почты)

30 Создание и установка визуального редакторадля редактирования текста на сайте

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RdwKpEiMBo24r6GnBRw7X1N7wRtDsPnIHZr8GcKUXMQ/edit?usp=sharing