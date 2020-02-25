Быстрый сайт по зоопарку

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок280 просмотров
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Привет, срочно нужно сделать сайт на тему зоопарка до 7 утра завтра

5 страниц по предметной области зоопарк мол сайт одного из зоопарков

код не сильно замудренный 

можно самый тупой и примитивный (желательно)

не использовать сложные схемы, без ДЖС

максимум из анимаций это ховеры

к каждой странице свой ксс код 

5 хтмл страниц 

картинки в папку images 

без разных ассетов и пхп 

очень простой и быстрый на уровне молодых маргины и позишоны 

пж завтра комиссия

4 года назад
guest_15826412178918
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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