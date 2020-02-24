Необходимо с нуля написать сайт для проведения турниров онлайн в области киберспорта. Подключить агрегатора (Фрикассу), желательно STRIPE. Связать АPI Игр с сайтом. Создать ЛК с возможностью пополнения/выплат денежных средств. ТЗ нет, как и макета, есть только прототип того, что нужно. Игры будет четыре.