Створення сайту по шаблону Wordpress

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок268 просмотров
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Адаптуємо шаблон WP

https://themeportal.website/item/news-magazine-wordpress-theme/521214

Комбінуємо ці два варіанти:

http://demo.themewinter.com/wp/digiqole/home-

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http://demo.themewinter.com/wp/digiqole/home-8/

Повне ТЗ: https://drive.google.com/open?id=14T-6bMSTu231v4dBIGxkRZXjxMeChIEd

WordPress
4 года назад
guest_15823945083897
4 года в сервисе
Был
4 года назад