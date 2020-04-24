Сайт визитка

Сайты «под ключ»Завершен44 заявки1208 просмотров
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Создание сайта визитки по услугам экскаватора и грузоперевозкам с разработкой дизайна по аналогичным существующим,  регистрация в поисковиках, возможность редактировать информацию на странице. 

4 года назад
promenergoin
Сергей 
41 годУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Programming665
26 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$60
5 дней
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