Узнать по каким ключ. словам пришли из Бинга

Нужно сделать лендинг по макету
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт который ранжируется в бинге.
Требуется определить по каким ключ.словам происходят переходы и конверсия (лиды).
bing.webmaster не рассматривается. Если есть какие то статистики, нужно установить на сайт и настроить все.
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