Разработка лендинга

Необходимо разработать прототип страницы приземления с адаптивной версией и текстами. По завершении пояснить неочевидные детали как будут работать определенные блоки на будущем сайте, и зачем они. Прошу в комментариях указать цены и сроки, и !обязательно! прикладывайте портфолио. Тех ...