Создать сайт

Добрый день. Нужен шаблон на Элементоре (ВордПрес) - тематика строительство, ремонт, услуги. Требования: - Шаблон должен быть сделан на конструкторе Элементор (ВордПресс) - Тематика - строительство, ремонт - Наличие карточек проектов Просьба писать цены и ссылку на шаблон для ознакомления.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать одностраничный сайт с индивидуальным дизайном и админ панелью. Блоков 6-8. (включая портфолио, отзывы, контакты, форма обратной связи), необходим также грамотный подбор картинок и цветовых решений. От Вас жду предложений по ним. Заполнение контентом не обязательно. Админ панель должна быть удобна и понятна для не продвинутых обычных пользователей.
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