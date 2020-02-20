Шаблон на Элементор (ВордПрес) - тематика стройка

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. 

Нужен шаблон на Элементоре (ВордПрес) - тематика строительство, ремонт, услуги. 

Требования: - Шаблон должен быть сделан на конструкторе Элементор (ВордПресс) 

- Тематика - строительство, ремонт 

- Наличие карточек проектов 

Просьба писать цены и ссылку на шаблон для ознакомления. 

4 года назад
mslevkin
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Создать прототип одностраничника

    Необходимо разработать прототип страницы приземления с адаптивной версией и текстами.   По завершении пояснить неочевидные детали как будут работать определенные блоки на будущем сайте, и зачем они.   Прошу в комментариях указать цены и сроки, и !обязательно! прикладывайте портфолио.   Тех ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт – одностраничник LANDING PAGE на красивом современном шаблоне

    $60

    Нужен сайт – одностраничник LANDING PAGE на красивом современном шаблоне, легкий и быстрый.  Тема – доставка Авто из США. Наполненный информацией: фото, текст, форма заказа обратного звонка.    Этапы: 1. Разработка 2. Наполнение 3. Размещение на хостинге Срок выполнения 2 дня. до ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен сайт с точно таким же функционалом как https://glamdeva.com/

    Привет!  Нужен сайт по такой же тематике и с таким же функционалом как здесь:  [url=https://glamdeva.com/]https://glamdeva.com/[/url], [url=https://www.mammalo.com/]https://www.mammalo.com/[/url] с минимальными изменениями по функционалу и уникальным дизайном

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать b2b маркетплейс аренды

    Разработать b2b, b2c, онлайн-платформу аренды. Аналог Рентмания, только две узких ниши - 1.Аренда спецтехники, 2.Аренда промоборудования и станков. Это пример типичного живого проекта, сайт с рейтингами и обзорами, возможность их писать, места на карте, фотки, отзывы, ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт ключ

    Всем привет. Нужен сайт под ключ. Быстрый в работе. Лёгкая динамика и серьёзность в визуализации. Область получение образования в Европе

    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать сайт каталог на wordpress

    $200

    1.      Подобрать подходящий шаблон или сверстать с нуля. Шаблон желательно согласовать перед началом работы. 2.      Шапка. В шапке должен быть логотип, строка поиска по сайту, короткий текст типа «Любые запчасти для металлообрабатывающего оборудования», под ним кнопка «Сделать запрос», телефон ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужна сборка на Cotonti

    Необходимо сделать услуги подрядчиков,услуги фрилансеров, магазин цифровых и физ товаров, кабинетная система, услуги подрядчиков и фрилансеров по сути одно и то же, только некоторые слова разные, типа заказы,задания нууу и задачи разные.Более подробно при общении

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    4 года назад