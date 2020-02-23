Элементарная страница с 2 кнопками

$50
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок359 просмотров
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Требуется 1 страница с 2 кнопками и анимацией. Похоже на страницу из прикрепленной

1.  Быка и медведя (такая или лучше )

2. Задний фон с картинки 2, темно-серый с перфорацией

При наведении на половину быка или медведя, эта половина отображалась как анимация (как большая кнопка) 

4 года назад
4dantonov
Дмитрий 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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