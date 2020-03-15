Восстановить работу сайта

Сайты «под ключ»Завершен4 заявки400 просмотров
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Нужно восстановить работу сайта. Домен зарегистрировали недавно. Вебархив почему-то не показывает как выглядел сайт до этого, но точно знаем, что на сайте была всего одна главная страница с функционалом поиска.

Задача: нужно восстановить сайт (которого по сути не было, но сам функционал известен).  Сайт нужен простенький, дизайн на ваш вкус (пример цветовых схем есть в ТЗ). По сути только одна главная страница с корректно работающим функционалом. Полное ТЗ тут: https://yadi.sk/i/cPCtQHZ3twwLFg (прошу ознакомиться, там всего 1 страница). Думаю, что по факту тут работы не очень много, для человека, который разбирается в верстке и программировании. По моей прикидке, часов на 3-5 (могу ошибиться).

Просьба сразу оставлять свои контакты в телеграме или скайпе. Работать будем по безопасной сделке тут.

4 года назад
nogval
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dawood
22 годаУзбекистан
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$116
10 дней
WMZ
Все супер! Сделал все как надо, а потом еще и мелочи поправил (те, которые изначально не были озвучены). Спасибо! :)
Отличный заказчик. Все требрвания поставлены чётко и ясно, всегда идёт на встречу. Рекомендую
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