Нужно восстановить работу сайта. Домен зарегистрировали недавно. Вебархив почему-то не показывает как выглядел сайт до этого, но точно знаем, что на сайте была всего одна главная страница с функционалом поиска.

Задача: нужно восстановить сайт (которого по сути не было, но сам функционал известен). Сайт нужен простенький, дизайн на ваш вкус (пример цветовых схем есть в ТЗ). По сути только одна главная страница с корректно работающим функционалом. Полное ТЗ тут: https://yadi.sk/i/cPCtQHZ3twwLFg (прошу ознакомиться, там всего 1 страница). Думаю, что по факту тут работы не очень много, для человека, который разбирается в верстке и программировании. По моей прикидке, часов на 3-5 (могу ошибиться).

Просьба сразу оставлять свои контакты в телеграме или скайпе. Работать будем по безопасной сделке тут.