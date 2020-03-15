Адаптуємо шаблон WP [url=https://themeportal.website/item/news-magazine-wordpress-theme/521214]https://themeportal.website/item/news-magazine-wordpress-theme/521214[/url] Комбінуємо ці два варіанти: [url=http://demo.themewinter.com/wp/digiqole/home-]http://demo.themewinter.com/wp/digiqole/home-[/url] ads/?fbclid=IwAR2J62VdafdNf8EomylB8nCp80ySIqXpWsJuLkJbnvNmQLJRYPPY6AgA8Tk [url=http://demo.themewinter.com/wp/digiqole/home-8/]http://demo.themewinter.com/wp/digiqole/home-8/[/url] Повне ТЗ: [url=https://drive.google.com/open?id=14T-6bMSTu231v4dBIGxkRZXjxMeChIEd]https://drive.google.com/open?id=14T-6bMSTu231v4dBIGxkRZXjxMeChIEd[/url]
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Нужно восстановить работу сайта. Домен зарегистрировали недавно. Вебархив почему-то не показывает как выглядел сайт до этого, но точно знаем, что на сайте была всего одна главная страница с функционалом поиска.
Задача: нужно восстановить сайт (которого по сути не было, но сам функционал известен). Сайт нужен простенький, дизайн на ваш вкус (пример цветовых схем есть в ТЗ). По сути только одна главная страница с корректно работающим функционалом. Полное ТЗ тут: https://yadi.sk/i/cPCtQHZ3twwLFg (прошу ознакомиться, там всего 1 страница). Думаю, что по факту тут работы не очень много, для человека, который разбирается в верстке и программировании. По моей прикидке, часов на 3-5 (могу ошибиться).
Просьба сразу оставлять свои контакты в телеграме или скайпе. Работать будем по безопасной сделке тут.
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