Сайт на wordpress с функционалом

В 2Х СЛОВАХ описать функционал будет некая база данных, в ней будет информация с какой-то инфой забиты

и нужно будет по фильтру подсчитывать стоимость экспорта нужных полей/магазинов с базы в эксель.

Главная страница с фильтром и функционалом (потребуются знания php+mysql)

А так же возможность выгрузки в эсксель запрошенной информации.

Пишите вашу цену и примерные сроки. (дизайн и верстка не важны пока что) главное сейчас развернуть сайт и функционал.