Сайт на wordpress с функционалом

Требуется 1 страница с 2 кнопками и анимацией. Похоже на страницу из прикрепленной 1. Быка и медведя (такая или лучше ) 2. Задний фон с картинки 2, темно-серый с перфорацией При наведении на половину быка или медведя, эта ...
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В 2Х СЛОВАХ описать функционал будет некая база данных, в ней будет информация с какой-то инфой забиты
и нужно будет по фильтру подсчитывать стоимость экспорта нужных полей/магазинов с базы в эксель.
Главная страница с фильтром и функционалом (потребуются знания php+mysql)
А так же возможность выгрузки в эсксель запрошенной информации.
Пишите вашу цену и примерные сроки. (дизайн и верстка не важны пока что) главное сейчас развернуть сайт и функционал.
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