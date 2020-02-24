Сайт прогнозов на спорт

Нужно восстановить работу сайта. Домен зарегистрировали недавно. Вебархив почему-то не показывает как выглядел сайт до этого, но точно знаем, что на сайте была всего одна главная страница с функционалом поиска. Задача: нужно восстановить сайт (которого по ...