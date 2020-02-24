Разработка сайта

В 2Х СЛОВАХ описать функционал будет некая база данных, в ней будет информация с какой-то инфой забиты и нужно будет по фильтру подсчитывать стоимость экспорта нужных полей/магазинов с базы в эксель. Главная страница с фильтром и функционалом ...
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Нужно сделать клон сайта www.bwagency.kz с некоторыми доработками (сайт был создан на bitrix24)
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