Маркетплейс поиска дверей (Персонально для Рождена).

Нужно сделать два сайта (для начала) на чистом WP, легких и быстрых. Сайт должен быть создан с нуля, а не адаптированным шаблоном! Схема страницы сайта: Шапка, Горизонтальное меню, два вертикальных меню (по обеим сторонам) и Подвал. Обязателен ...