Маркетплейс поиска дверей (Персонально для Рождена).

Всем привет! Ищу человека, который сможет написать сайт https://www.appstorrent.ru Нравится этот минимализм и темный цвет фона. Возможно даже копирование сайта выше
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать маркет плейс, для поиска дверей.
Основной функционал:
- Поиск производителей и компаний продавцов.
- Поиск товаров.
- Продажа б/у или товаров с браком.
- Раздел фото для пользователей (Галерея фото)
- Рейтинг и отзывы
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