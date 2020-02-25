Маркетплейс поиска дверей (Персонально для Рождена).

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки242 просмотра
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Необходимо разработать маркет плейс, для поиска дверей.

Основной функционал:

- Поиск производителей и компаний продавцов.

- Поиск товаров.

- Продажа б/у или товаров с браком.

- Раздел фото для пользователей (Галерея фото)

- Рейтинг и отзывы

4 года назад
arnovaekaterina
Екатерина 
28 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Rozhden-t
Рожден 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$22000
90 дней
WMZ
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