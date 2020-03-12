Создать два сайта на Wordpress, не из шаблонов

Нужно сделать два сайта (для начала) на чистом WP, легких и быстрых. Сайт должен быть создан с нуля, а не адаптированным шаблоном!

Схема страницы сайта: Шапка, Горизонтальное меню, два вертикальных меню (по обеим сторонам) и Подвал.

Обязателен адаптивный дизайн.

Кратко информация о сайте:

Это Интернет-магазин

Функционал:

- Интернет-магазин (Woocommerce)

- Витрина: сортировка по алфавиту, цене; фильтр по наличию; цена со скидкой

- Карточка товара: наличие товара; цена со скидкой

- Категории товаров

- Статичная информационная страница

- Горизонтальное меню: выпадающие подпункты 1 уровня

- Вертикальное меню: подпункты до 2 уровня сворачивающиеся/разворачивающиеся

- Поиск по сайту с автоподбором товаров

- Контакты

Регистрация, ЛК, оплата на сайт, сравнение товаров НЕ нужно. Настраивать доставку в Woocommerce не нужно.

Сайты должны отличаться цветовой схемой, шрифтами, элементами меню и кнопок