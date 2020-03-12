Создать два сайта на Wordpress, не из шаблонов

Сайты «под ключ»Завершен17 заявок415 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать два сайта (для начала) на чистом WP, легких и быстрых. Сайт должен быть создан с нуля, а не адаптированным шаблоном!

Схема страницы сайта: Шапка, Горизонтальное меню, два вертикальных меню (по обеим сторонам) и Подвал.

Обязателен адаптивный дизайн.

Кратко информация о сайте:

Это Интернет-магазин

Функционал:

- Интернет-магазин (Woocommerce)

- Витрина: сортировка по алфавиту, цене; фильтр по наличию; цена со скидкой

- Карточка товара: наличие товара; цена со скидкой

- Категории товаров

- Статичная информационная страница

- Горизонтальное меню: выпадающие подпункты 1 уровня

- Вертикальное меню: подпункты до 2 уровня сворачивающиеся/разворачивающиеся

- Поиск по сайту с автоподбором товаров

- Контакты

Регистрация, ЛК, оплата на сайт, сравнение товаров НЕ нужно. Настраивать доставку в Woocommerce не нужно.

Сайты должны отличаться цветовой схемой, шрифтами, элементами меню и кнопок

WordPress
4 года назад
MisteriusV
46 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kirsantos
Кирилл 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$300
14 дней
WMZ
Все было выполнено в срок, замечания оперативно исправлены. Рекомендую исполнителя
Хороший заказчик и интересный проект. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Создание интернет магазина косметики.

    Задача: Создание интернет магазина. Сфера: Косметика Срок: 4-5 недель   Ключевой функционал:  - Интернет Магазин (до 300 наименований) /2 типа клиентов - B2C - прямая покупка по Цене №1 - регистрация автоматическая через OTP ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт для проведения турниров онлайн в области киберспорта

    Необходимо с нуля написать сайт для проведения турниров онлайн в области киберспорта. Подключить агрегатора (Фрикассу), желательно STRIPE. Связать АPI Игр с сайтом.  Создать ЛК с возможностью пополнения/выплат денежных средств.  ТЗ нет, как и макета, есть ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт прогнозов на спорт

    Здравствуйте. Нужен сайт для продажи прогнозов на спорт. Сайт должен быть выполнен в бело-синем дизайне, активные кнопки зелёные. Подключен киви кошелёк, онлайн чат и почта.

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт на wordpress с функционалом

    В 2Х СЛОВАХ описать функционал будет некая база данных, в ней будет информация с какой-то инфой забиты и нужно будет по фильтру подсчитывать стоимость экспорта нужных полей/магазинов с базы в эксель. Главная страница с фильтром и функционалом ...

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Элементарная страница с 2 кнопками

    $50

    Требуется 1 страница с 2 кнопками и анимацией. Похоже на страницу из прикрепленной 1.  Быка и медведя (такая или лучше ) 2. Задний фон с картинки 2, темно-серый с перфорацией При наведении на половину быка или медведя, эта ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Восстановить работу сайта

    Нужно восстановить работу сайта. Домен зарегистрировали недавно. Вебархив почему-то не показывает как выглядел сайт до этого, но точно знаем, что на сайте была всего одна главная страница с функционалом поиска. Задача: нужно восстановить сайт (которого по ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Створення сайту по шаблону Wordpress

    Адаптуємо шаблон WP [url=https://themeportal.website/item/news-magazine-wordpress-theme/521214]https://themeportal.website/item/news-magazine-wordpress-theme/521214[/url] Комбінуємо ці два варіанти: [url=http://demo.themewinter.com/wp/digiqole/home-]http://demo.themewinter.com/wp/digiqole/home-[/url] ads/?fbclid=IwAR2J62VdafdNf8EomylB8nCp80ySIqXpWsJuLkJbnvNmQLJRYPPY6AgA8Tk [url=http://demo.themewinter.com/wp/digiqole/home-8/]http://demo.themewinter.com/wp/digiqole/home-8/[/url] Повне ТЗ: [url=https://drive.google.com/open?id=14T-6bMSTu231v4dBIGxkRZXjxMeChIEd]https://drive.google.com/open?id=14T-6bMSTu231v4dBIGxkRZXjxMeChIEd[/url]

    WordPress
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт визитка

    Создание сайта визитки по услугам экскаватора и грузоперевозкам с разработкой дизайна по аналогичным существующим,  регистрация в поисковиках, возможность редактировать информацию на странице.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад