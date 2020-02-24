Создание интернет магазина косметики.

Сайты «под ключ»Закрыт23 заявки1134 просмотра
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Задача: Создание интернет магазина.

Сфера: Косметика

Срок: 4-5 недель

 

Ключевой функционал: 

- Интернет Магазин (до 300 наименований)

/2 типа клиентов

- B2C - прямая покупка по Цене №1 - регистрация автоматическая через OTP

- B2B - прямая покупка по Цене №2 - регистрация путем заполнения анкеты - и получения подтверждения от владельца сайта. Привязка к номеру телефона, 

- Языки сайта (Английский, Русский, Греческий - возможно привлечение местного локализатора для Греческого.  

- Система фильтров по подбору косметики для различных типов кожи и ухода (скопировать с материнского сайта - www.hl-labs.com))

- Биллинг (Карточки) + автоматическая отправка счетов (биллинг от JCCSMART.COM)

- Возможность накопительных скидок

- Регистрация и профили клиентов

- Личная страница врача косметолога команды HL (вывод Api c bloknotapp для записи клиентов) + Контакты с картой

- Шаблон по добавке врачей в команду (у каждого врача должна быть своя мини-страница)

- Блог о красоте (возможность выкладывать видосики и статейки и шейрить на ФБ, Инстаграм) 

- Программы обучения (анонсы и запись - с возможностью оплаты) 

- Удобный административный доступ к магазину и статьям.

- Авторизация по OTP

Планируемый домен: http://hlc.com.cy

Размещение на хостинге Кипра

О продукции: 

Компания производитель: 

https://www.hl-labs.com

Пример фильтров косметики:

https://www.hl-labs.com/products/product-catalog/product-catalog.html

Действующие сайты дистрибьюторов в других странах: 

http://holyland.com.ua/index.html

https://hl-labs.ru/catalog/

http://www.holyland-russia.ru

https://hlcosmetics.co.uk

https://www.solfie-cosmetics.com/hl-produkte/  

Примерная структура: 

  • Catalogue/Products with filters - Это стартовая страница.
    • Product page
  • Studying programs
    • Programm page
  • Shopping cart page
    • Order page
    • Payment page
    • Order confirmation
  • Private page of Doctor Cosmetologist
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4 года назад
hlccomcy
Игорь 
48 летКипр
4 года в сервисе
Был
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