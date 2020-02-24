Создание интернет магазина косметики.

Необходимо с нуля написать сайт для проведения турниров онлайн в области киберспорта. Подключить агрегатора (Фрикассу), желательно STRIPE. Связать АPI Игр с сайтом. Создать ЛК с возможностью пополнения/выплат денежных средств. ТЗ нет, как и макета, есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: Создание интернет магазина.
Сфера: Косметика
Срок: 4-5 недель
Ключевой функционал:
- Интернет Магазин (до 300 наименований)
/2 типа клиентов
- B2C - прямая покупка по Цене №1 - регистрация автоматическая через OTP
- B2B - прямая покупка по Цене №2 - регистрация путем заполнения анкеты - и получения подтверждения от владельца сайта. Привязка к номеру телефона,
- Языки сайта (Английский, Русский, Греческий - возможно привлечение местного локализатора для Греческого.
- Система фильтров по подбору косметики для различных типов кожи и ухода (скопировать с материнского сайта - www.hl-labs.com))
- Биллинг (Карточки) + автоматическая отправка счетов (биллинг от JCCSMART.COM)
- Возможность накопительных скидок
- Регистрация и профили клиентов
- Личная страница врача косметолога команды HL (вывод Api c bloknotapp для записи клиентов) + Контакты с картой
- Шаблон по добавке врачей в команду (у каждого врача должна быть своя мини-страница)
- Блог о красоте (возможность выкладывать видосики и статейки и шейрить на ФБ, Инстаграм)
- Программы обучения (анонсы и запись - с возможностью оплаты)
- Удобный административный доступ к магазину и статьям.
- Авторизация по OTP
Планируемый домен: http://hlc.com.cy
Размещение на хостинге Кипра
О продукции:
Компания производитель:
Пример фильтров косметики:
https://www.hl-labs.com/products/product-catalog/product-catalog.html
Действующие сайты дистрибьюторов в других странах:
http://holyland.com.ua/index.html
https://www.solfie-cosmetics.com/hl-produkte/
Примерная структура:
- Catalogue/Products with filters - Это стартовая страница.
- Product page
- Studying programs
- Programm page
- Shopping cart page
- Order page
- Payment page
- Order confirmation
- Private page of Doctor Cosmetologist
- Schedule appointment (bloknotapp.com)
- Blog
- Article page
- Info pages:
- Contacts
- Delivery
- Terms of Service / Privacy Policy
- Sign in / Sign Up / Forgot password
- Account
- Favorites
- My orders
- Personal info
- Delivery info
- Settings
- Studying programs (purchased)
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