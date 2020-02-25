Лендинг или лендинг квиз

Просто лендинг на шаблоне, 5-7 окон - контентные блоки, слайдер, галерея, блоки призыва к действию, пап ап, 5 кабинетов с возможность бронировать пример по блокам [url=https://kosyh.ru/arenda#rooms]https://kosyh.ru/arenda#rooms[/url] прикрутить сервис бронирования кабинета [url=https://hesus.ru/]https://hesus.ru/ [/url]и интернет эквайринг Прошу указать срок и вилку цены
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Нужна страничка для "Ремонта квартир", интересует хороший лендинг или желательно лендинг квиз (у кого опыт успешный был такую страницу делать для "ремонта квартир".
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