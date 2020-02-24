Разработать лендинг на шаблоне

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок315 просмотров
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Просто лендинг на шаблоне, 5-7 окон - контентные блоки, слайдер, галерея, блоки призыва к действию, пап ап, 5 кабинетов с возможность бронировать 

пример по блокам https://kosyh.ru/arenda#rooms

прикрутить сервис бронирования кабинета 

https://hesus.ru/

и интернет эквайринг 

Прошу указать срок и вилку цены 

4 года назад
2087202
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
год назад
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