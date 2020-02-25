Создать сайт с личным кабинетом пользователя на Tilda

battlecash.su/ – мой сайт new.battle.expert/ – сайт с которого нужно перенести дизайн ( при открытии сайта, возле иконок управления, есть "новая тема", нажимаете на неё и сайт должен поменять тему на черную, вот она и нужна, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт, который либо можно будет перенести на Тильду, либо сразу на ней сделать.
На сайте должен быть личный кабинет пользователя, доступ в который предоставляется после регистрации.
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