battlecash.su/ – мой сайт new.battle.expert/ – сайт с которого нужно перенести дизайн ( при открытии сайта, возле иконок управления, есть "новая тема", нажимаете на неё и сайт должен поменять тему на черную, вот она и нужна, всё нужно точь в точь сделать